- На каком счету Оздоев в Турции? На очень хорошем. Оздоев - основной игрок команды "Фатих Карагюмрюк". У него очень хорошая местная пресса, его часто хвалит даже Андреа Пирло. Если такой тренер, как Пирло, доволен футболистом и ставит его постоянно в состав, значит, он в полном порядке. ...Он очень полезен в атаке, где забивает, раздает, зарабатывает пенальти, но и в отборе при обороне он тоже классно играет. На мой взгляд, он один из самых полезных игроков всего чемпионата, - передает слова Текке "Евро-Футбол.Ру".
30-летний экс-полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев в июле 2022 года подписал контракт сроком на два сезона с турецким клубом "Фатих Карагюмрюк". В текущем сезоне футболист сыграл за свою новую команду 21 матч в чемпионате Турции, где отметился 4 забитыми голами и 3 результативными передачами, а также провел одну игру в Кубке Турции без результативных действий. 6 марта был опубликован расширенный состав сборной России на предстоящий мартовский сбор, тренерский штаб национальной команды не стал включать в список из 41 фамилии Оздоева, вызвав при этом двух других европейских легионеров - Александра Головина и Алексея Миранчука.
Текке: Оздоев на очень хорошем счету в Турции, один из самых полезных игроков всего чемпионата
Экс-нападающий "Зенита" и главный тренер "Истанбулспора" Фатих Текке прокомментировал игру в чемпионате Турции российского полузащитника Магомеда Оздоева.
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