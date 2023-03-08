Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
23:00
ПСЖНе начат
П1 1.76X 4.6П2 4.2
Тоттенхэм
23:00
МиланНе начат
П1 1.85X 3.75П2 4.7
Реклама лига ставок Сделать ставку

Reuters: экс-капитан сборной Сирии Аль-Салих пожизненно дисквалифицирован за нападение на судью

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший капитан национальной команды Сирии Ахмад Аль-Салих наказан пожизненной дисквалификацией на падание на арбитра матча чемпионата страны.
Фото: Twitter
По сведениям источника, судья наказал 33-летнего защитника "Аль-Джаиша" красной карточкой за грубый фол против соперника из команды "Аль-Ватба". После удаления Аль-Салих накинулся на рефери и плюнул в него. По пути в подтрибунное помещение бывший капитан сборной Сирии пинал предметы и в грубой форме выражал недовольство решением арбитра.

По итогам рассмотрения инцидента дисциплинарная комиссия чемпионата Сирии постановила оштрафовать игрока на 1,5 млн сирийских фунтов, что является эквивалентом 600 долларам США. Кроме того, клуб "Аль-Джаиш" был дополнительно оштрафован на 3 млн фунтов или примерно 1200 американских долларов.

"Аль-Джаиш", за который выступает Аль-Салих, замыкает тройку лидеров чемпионата страны. Отставание от лидирующей "Аль-Ватбы" минимальное и составляет всего одно очко.

Источник: Reuters


Сирия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Камоцци: Карпин - лучший российский тренер. Семак - неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял 1
ЭСК признал ошибочным решение Турбина назначить пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Ахматом" 2
Градиленко: мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Надо деньги направлять на развитие детского футбола
Судья Карасев: решение ФИФА не допускать российских арбитров до матчей в Европе - политика 1
Черчесов: Дзюба - классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в РПЛ
Ширл: по факту раньше в РПЛ конкуренции было больше, соперники "Зенита" были укомплектованы сильными легионерами
Озбилиз: хотел бы, чтобы Захарян представлял сборную Армении и чтобы он сердцем желал этого
Скончался экс-тренер сборной России Итало Гальбьяти
Спортдиректор "Оренбурга": полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа находится в нашем шорт-листе
Зуев: мой переход в "Крылья Советов" задерживался из-за необходимости его одобрения советом директоров
Ширл: говорить, что "Зенит" выигрывает чемпионат за чемпионатом из-за судейства, я бы не стал. Это не так
Защитник "Спартака" Маслов: терять очки очень неприятно, но шансы на чемпионство, наверное, есть всегда
Быстров – об отмененном голе Соболева: обычная ошибка, стечение обстоятельств. Я бы тоже остановил игру 1
Reuters: экс-капитан сборной Сирии Аль-Салих пожизненно дисквалифицирован за нападение на судью
Семин: Малком и Промес – игроки одного уровня. У "Зенита" нет явного превосходства в составе над "Спартаком" 6