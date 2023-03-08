Reuters: экс-капитан сборной Сирии Аль-Салих пожизненно дисквалифицирован за нападение на судью

Бывший капитан национальной команды Сирии Ахмад Аль-Салих наказан пожизненной дисквалификацией на падание на арбитра матча чемпионата страны.

Фото: Twitter

По сведениям источника, судья наказал 33-летнего защитника "Аль-Джаиша" красной карточкой за грубый фол против соперника из команды "Аль-Ватба". После удаления Аль-Салих накинулся на рефери и плюнул в него. По пути в подтрибунное помещение бывший капитан сборной Сирии пинал предметы и в грубой форме выражал недовольство решением арбитра.



По итогам рассмотрения инцидента дисциплинарная комиссия чемпионата Сирии постановила оштрафовать игрока на 1,5 млн сирийских фунтов, что является эквивалентом 600 долларам США. Кроме того, клуб "Аль-Джаиш" был дополнительно оштрафован на 3 млн фунтов или примерно 1200 американских долларов.



"Аль-Джаиш", за который выступает Аль-Салих, замыкает тройку лидеров чемпионата страны. Отставание от лидирующей "Аль-Ватбы" минимальное и составляет всего одно очко.



Источник: Reuters