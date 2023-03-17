Об этом сообщила пресс-служба РФС. Игра состоится в столице Ирана Тегеране в четверг, 23 марта. Ранее эту информацию официально анонсировала Федерация футбола Ирана.
Матч пройдет на стадионе "Азади" в присутствии зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск.
Также сообщалось, что 26 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина примет сборную Ирака. Пресс-служба азиатской сборной подтвердила это намерение.
Сегодня, 17 марта, главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с итоговым составом на мартовские матчи. Почти треть национальной команды – восемь из 29 человек – представляют красно-белых. Сразу для двоих "спартаковцев" – полузащитника Данил Пруцев и защитника Даниил Денисов – эти вызовы в главную команду страны стали дебютными.
Официально: сборная России подтвердила проведение товарищеской игры с Ираном
Национальная команда России объявила о проведении контрольного матча против сборной Ирана.
Фото: РФС