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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
12:00
СпартакНе начат
П1 3.5X 3.75П2 2.05
Урал
14:15
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9
Факел
16:30
СочиНе начат
П1 3.45X 3.5П2 2.15
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат
П1 2.49X 3.5П2 3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.42X 3.25П2 2.95
КАМАЗ
17:00
РубинНе начат
П1 4.1X 3.55П2 1.88

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.34X 3.2П2 3.3
Астон Вилла
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.77X 3.75П2 4.8
Саутгемптон
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 4.5X 3.65П2 1.85
Брентфорд
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.96X 3.65П2 3.9
Челси
20:30
ЭвертонНе начат
П1 1.58X 4П2 6.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
КадисНе начат
П1 2.17X 3.35П2 3.55
Райо Вальекано
18:15
ЖиронаНе начат
П1 2.12X 3.3П2 3.75
Эспаньол
20:30
СельтаНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.7
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.59X 4П2 6.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
17:00
КремонезеНе начат
П1 1.9X 3.55П2 4.3
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
П1 3.4X 3.25П2 2.3
Удинезе
22:45
МиланНе начат
П1 3.3X 3.35П2 2.28

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.36X 3.4П2 3.1
Аугсбург
17:30
ШалькеНе начат
П1 2.44X 3.4П2 3
Хоффенхайм
17:30
ГертаНе начат
П1 2.17X 3.5П2 3.4
Бохум
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.6X 4.4П2 1.57
Боруссия Д
20:30
КельнНе начат
П1 1.49X 4.8П2 6.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
19:00
ЛилльНе начат
П1 3.4X 3.65П2 2.12
Ланс
23:00
АнжеНе начат
П1 1.27X 6.2П2 11

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Новости
Манчестер Сити
20:45
БёрнлиНе начат
П1 1.21X 7П2 14
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Агент Оздоева: у Магомеда нет конфликта с Карпиным. Если его позовут в сборную - с радостью поедет

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Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, заявил, что его клиент всегда готов присоединиться к сборной России.
Getty Images
- Насколько я знаю, с Магомедом Карпин не связывался, но при этом между ними нет никакого недопонимания, конфликта. Если Карпин посчитает необходимым в следующий раз вызвать Магомеда, он с радостью поедет. Оздоев — гражданин России. Провёл немало игр за сборную. Если не захочет Карпин вызывать — без проблем.

30-летний Магомед Оздоев, выступающий в текущем сезоне за турецкий "Фатих Карагюмрюк", куда перешел прошлым летом из санкт-петербургского "Зенита", сыграл за свою карьеру 35 матчей за сборную России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Полузащитник сыграл за российскую национальную команду три матча на последнем чемпионате Европы 2020 года. На мартовские матчи сборной России главный тренер Валерий Карпин не вызвал Оздоева.

Источник: Metaratings


Сборная России Оздоев Карпин
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