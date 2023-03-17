- Насколько я знаю, с Магомедом Карпин не связывался, но при этом между ними нет никакого недопонимания, конфликта. Если Карпин посчитает необходимым в следующий раз вызвать Магомеда, он с радостью поедет. Оздоев — гражданин России. Провёл немало игр за сборную. Если не захочет Карпин вызывать — без проблем.
30-летний Магомед Оздоев, выступающий в текущем сезоне за турецкий "Фатих Карагюмрюк", куда перешел прошлым летом из санкт-петербургского "Зенита", сыграл за свою карьеру 35 матчей за сборную России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Полузащитник сыграл за российскую национальную команду три матча на последнем чемпионате Европы 2020 года. На мартовские матчи сборной России главный тренер Валерий Карпин не вызвал Оздоева.
Источник: Metaratings
Агент Оздоева: у Магомеда нет конфликта с Карпиным. Если его позовут в сборную - с радостью поедет
Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, заявил, что его клиент всегда готов присоединиться к сборной России.
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