– Иран – крепкая команда, тем более дома играли. Думать, что с таким соперником надо набивать три или четыре, – это неправильно. Здесь вопрос в том, насколько мы должны обыгрывать. У Ирана были хорошие шансы, чтобы забить не один гол.
Конечно, хотелось бы, чтобы сборная побеждала. Третья игра – все никак победить не можем: какая-то тенденция намечается. Если Иран можно отнести к крепким командам, то остальных, при всем уважении, сборная России должна обыгрывать, – цитирует Юрана "Чемпионат".
Накануне сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.
Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней - с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевых ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. 26 марта сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.
Юран – о ничьей с Ираном: третья игра – все никак победить не можем: какая-то тенденция намечается
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал ничейный исход товарищеского матча в Тегеране между сборными Ирана и России (1:1).
Фото: ФК "Химки"