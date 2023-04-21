– Причин несколько. Первая – сроки турнира. Только 11 июня пройдет финал Кубка страны, а решение по участию в турнире нужно было принимать сейчас, причем до игр "Спартака" с "Акроном" и "Краснодара" с "Крыльями". То есть часть игроков в любом случае не смогла бы присоединиться к сборной в начале подготовки к турниру.
Также надо принять во внимание условия проведения турнира. Это Ташкент или Бишкек, очевидно, что температура свыше 30 градусов тепла. В Бишкеке, хочу напомнить, и вовсе искусственное поле уложено, где риск получения травм существенно возрастает.
Вызвать игроков из других клубов? Конечно, мы опять с удовольствием вызвали бы молодых и неопытных, но, как мы видим, до них никому нет дела – всем нужен результат здесь и сейчас (улыбается), – цитирует Карпина ТАСС.
Недавно сборная России приняла решение отказаться от выступления в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Такой шаг был обусловлен внутренними причинами, о которых руководство Российского футбольного союза сразу не проинформировало общественность. В условиях отстранения российской национальной команды и отечественных клубов этот турнир мог бы стать первым официальным соревнованием для сборной страны за последний календарный год.
В условиях санкций команда Валерия Карпина продолжает играть товарищеские матчи. В пяти контрольных играх россияне не потерпели ни одного поражения, одержав две победы и трижды сыграв вничью. Пока соперниками нашей дружины были исключительно представители Азии. Поговаривают, что до конца года сборная России может сыграть товарищеский матч с командой Камеруна. Кроме того, в ближайших планах РФС могут значиться переговоры с ОАЭ на предмет организации выставочной встречи.
Карпин: мы опять с удовольствием вызвали бы в сборную России молодых и неопытных, но, как видим, до них никому нет дела
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил решение отказаться от выступления в чемпионате ЦАФА.
Фото: РФС