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Карпин – о ближайших планах сборной России: не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. У РФС накоплен опыт

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ближайшими планами национальной команды.
Фото: РФС
– В нашей ситуации все возможно, но руководство РФС делает все необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА, в том числе и в июньское. Надеемся, переговоры приведут к успеху, и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках.

Ну, и в целом не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года. Сейчас же у РФС накоплен определенный опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится, – цитирует Карпина ТАСС.

Недавно сборная России приняла решение отказаться от выступления в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Такой шаг был обусловлен внутренними причинами, о которых руководство Российского футбольного союза сразу не проинформировало общественность. В условиях отстранения российской национальной команды и отечественных клубов этот турнир мог бы стать первым официальным соревнованием для сборной страны за последний календарный год.

В условиях санкций команда Валерия Карпина продолжает играть товарищеские матчи. В пяти контрольных играх россияне не потерпели ни одного поражения, одержав две победы и трижды сыграв вничью. Пока соперниками нашей дружины были исключительно представители Азии. Поговаривают, что до конца года сборная России может сыграть товарищеский матч с командой Камеруна. Кроме того, в ближайших планах РФС могут значиться переговоры с ОАЭ на предмет организации выставочной встречи.

Во время мартовского международного окна команда под руководством Валерия Карпина провела две контрольные игры с Ираном и Ираком. В первом матче нашей дружине удалось увезти ничью из Тегерана (1:1). Спустя несколько дней на газоне питерской "Газпром Арены" россияне прервали трехматчевую безвыигрышную серию, нанеся поражение Ираку со счетом 2:0. В обеих мартовских встречах забивали только футболисты "Локомотива". Полузащитник Антон Миранчук поразил ворота соперников дважды, еще один гол записал на свой счет 18-летний Сергей Пиняев.


Сборная России Карпин Товарищеские матчи
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