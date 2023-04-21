Кавазашвили: отказ от участия в турнире ЦАФА – абсолютно бездарное решение. РФС наплевал на болельщиков сборной России

– Решение отказаться от участия в турнире ЦАФА – абсолютно бездарное. Там нормальные соперники были, все хотели с нами играть. Не понимаю, почему РФС отказался. Пусть теперь у них голова болит, с кем сборной России играть товарищеские матчи.
Все футбольные люди были рады, когда узнали, что национальная команда примет участие в таком турнире. Это лучше, чем товарищеские поединки. Разыгрывается трофей как-никак. На мой взгляд, РФС наплевал на болельщиков сборной России, отказавшись участвовать в этом турнире, – приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Недавно сборная России приняла решение отказаться от выступления в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Такой шаг был обусловлен внутренними причинами, о которых руководство Российского футбольного союза сразу не проинформировало общественность. В условиях отстранения российской национальной команды и отечественных клубов этот турнир мог бы стать первым официальным соревнованием для сборной страны за последний календарный год.
В условиях санкций команда Валерия Карпина продолжает играть товарищеские матчи. В пяти контрольных играх россияне не потерпели ни одного поражения, одержав две победы и трижды сыграв вничью. Пока соперниками нашей дружины были исключительно представители Азии. Поговаривают, что до конца года сборная России может сыграть товарищеский матч с командой Камеруна. Кроме того, в ближайших планах РФС могут значиться переговоры с ОАЭ на предмет организации контрольной игры.
Во время мартовского международного окна команда под руководством Валерия Карпина провела два товарищеских матча с Ираном и Ираком. В первой игре нашей дружине удалось увезти ничью из Тегерана (1:1). Спустя несколько дней на газоне питерской "Газпром Арены" россияне прервали трехматчевую безвыигрышную серию, нанеся поражение Ираку со счетом 2:0. В обеих мартовских встречах забивали только футболисты "Локомотива". Полузащитник Антон Миранчук поразил ворота соперников дважды, еще один гол записал на свой счет 18-летний Сергей Пиняев.
Кавазашвили: отказ от участия в турнире ЦАФА – абсолютно бездарное решение. РФС наплевал на болельщиков сборной России
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал решение сборной России отказаться от выступления в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
Фото: ФК "Спартак"