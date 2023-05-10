"В прошлый раз мне испортили костюм? В этот раз без эксцессов. Зашел в раздевалку, поздравил с победой, объявил о выходных и быстро ушел. Когда уходил, услышал громкие аплодисменты. Что уж там в раздевалке творилось, пока меня не было, я не знаю, но когда вернулся - шампанское текло рекой", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Напомним, венгерский клуб "Ференцварош" досрочно завоевал под руководством российского специалиста Станислава Черчесова второй чемпионский титул подряд. В активе команды 63 набранных очка в 30 сыгранных матчах. Ближайший конкурент отстает в турнирной таблице первенства Венгрии на 12 баллов. Черчесов возглавляет команду с декабря 2021 года. В прошлом сезоне ему также удалось досрочно выиграть золото чемпионата Венгрии и завоевать Кубок страны.
Черчесов - о праздновании чемпионства "Ференцвароша": зашел в раздевалку, поздравил, объявил о выходных и ушел
Наставник венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал о том, как поздравил команду с чемпионством.
Фото: РИА Новости