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Супруга Нидергауса - о признании мужа персоной нон гранта в Беларуси: последний раз говорила с ним в январе

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Супруга экс-игрок сборной России Владимира Нидергауса Елена прокомментировала информацию о признании ее мужа персоной нон гранта.
Фото: FCSHAKHTER.BY
- Вы знаете, я вообще не в курсе ситуации. И всю информацию узнаю, так же, как и вы — из официальных источников. В последний раз я разговаривала со своим мужем в январе. Поэтому ничего не могу сказать вам, к сожалению. Я не владею информацией. В данный момент нахожусь в Германии.

Нидергаус, сыгравший и за сборную Казахстана, и за национальную команду России, был признан персоной нон гранта в Беларуси после соответствующего распоряжения местной футбольной ассоциации. Бывший футболист работал спортивным директором солигорского "Шахтера", который сейчас обвиняется в организации договорных матчей в чемпионате Беларуси в прошлом сезоне. Команда из Солигорска была лишена золотых медалей и оштрафована на 30 очков в нынешнем розыгрыше белорусского первенства.

Источник: Metaratings


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Супруга Нидергауса - о признании мужа персоной нон гранта в Беларуси: последний раз говорила с ним в январе
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