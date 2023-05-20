— Я очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идет на спад, и никакие награды ничего не изменят, — передает слова Смородской Metaratings.
32-летний Александр Кокорин в настоящее время выступает за "Арис", но при этом правами на него владеет итальянская "Фиорентина". Кипрской клуб арендовал россиянина прошлым летом.
В текущем сезоне Кокорин сумел записать на свой счет 19 (13+6) баллов по системе "гол+пас", выступая за "Арис". 19 мая стало известно о том, что Александр стал лучшим футболистом чемпионата Кипра в нынешнем его розыгрыше.
Смородская: карьера Кокорина идет на спад, и никакие награды ничего не изменят
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на новость о том, что форвард "Ариса" Александр Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне 2022-2023.
Фото: ФК "Локомотив"