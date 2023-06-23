– Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России. Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.
Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами, – цитирует заявление пресс-службы Федерации футбола Сенегала Sport24.
В условиях отсутствия официальных матчей из-за международного бана сборная России вынуждена довольствоваться проведением товарищеских игр на протяжении календарного года. Команда Валерия Карпина не потерпела ни одного поражения в пяти товарищеских встречах с представителями Азии. В мартовское окно россияне разошлись миром с Ираном (1:1) и взяли верх над Ираком (2:0). В июне должна была состояться товарищеская игра с африканской сборной - Камеруном. Однако, по слухам, из-за давления властей соперники по политическим соображениям отказались соревноваться с командой России.
Сборная Сенегала выразила готовность провести товарищескую игру с Россией. Матч может состояться в сентябре
Федерация футбола Сенегала заявила о готовности сыграть контрольный матч против национальной команды России.
Фото: РФС