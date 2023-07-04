Как сообщает источник, легенда советского и российского футбола Андрей Канчельскис может стать наставником "Тобола". В настоящее время экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" находится в Казахстане, где проводит переговоры с местным клубом. Отмечается, что стороны близки к подписанию соглашения.
Сейчас 54-летний Андрей Канчельскис находится без работы. Последним его клубом был "Навбахор", который он возглавлял с августа 2019 года по октябрь 2020. Кроме того, за время своей карьеры Канчельскис успел поработать в "Уфе", "Волге" и "Юрмале".
В текущем розыгрыше чемпионата Казахстана по футболу "Тобол" принял участие в 14 матчах, в которых ему удалось заработать 23 балла. Сейчас клуб из города Костанай располагается на 6-м месте в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Руководство "Тобола" может назначить главным тренером своей команды Канчельскиса
Бывший футболист сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис может возглавить казахстанский клуб "Тобол".
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