Руководство "Тобола" может назначить главным тренером своей команды Канчельскиса

Бывший футболист сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис может возглавить казахстанский клуб "Тобол".

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, легенда советского и российского футбола Андрей Канчельскис может стать наставником "Тобола". В настоящее время экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" находится в Казахстане, где проводит переговоры с местным клубом. Отмечается, что стороны близки к подписанию соглашения.



Сейчас 54-летний Андрей Канчельскис находится без работы. Последним его клубом был "Навбахор", который он возглавлял с августа 2019 года по октябрь 2020. Кроме того, за время своей карьеры Канчельскис успел поработать в "Уфе", "Волге" и "Юрмале".



В текущем розыгрыше чемпионата Казахстана по футболу "Тобол" принял участие в 14 матчах, в которых ему удалось заработать 23 балла. Сейчас клуб из города Костанай располагается на 6-м месте в турнирной таблице.



Источник: "РБ Спорт"