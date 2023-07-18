Мы договорились с клубом, что расстаёмся... При всём уважении к "Целе", это разные уровни. Но ничего не поделаешь, время сейчас такое", — сказал Пилипчук.
Бывший главный тренер "Спартака-2" работал в иностранной команде с июня 2022 года. Ранее он также работал помощником главного тренера в "Спартаке" и "Ахмате", тренировал "Долгопрудный".
Источник: "Чемпионат"
Роман Пилипчук покинул словенский "Целе"
Российский тренер Роман Пилипчук рассказал, что покинул должность главного тренера словенского клуба "Целе".
Фото: ФК "Спартак"