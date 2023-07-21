Черчесов был отправлен в отставку после неудачного выступления в Лиге чемпионов. Чемпионы Венгрии уступили фарерскому "Клаксвику". Ответный матч закончился со счётом 0:3.
Сразу после матча руководство клуба объявило об увольнении Черчесова. Под его руководством команда сделала золотой дубль.
"Это часть тренерской работы. Наверное, грубая осечка была, отсюда такое решение от руководства клуба. Всех тренеров увольняют. Станислав очень хорошо работал в "Ференцвароше", но, повторюсь, по мнению руководства, он допустил грубую ошибку, поэтому произошло такое", - цитирует Сёмина Metaratings.
Юрий Сёмин: всех тренеров увольняют, Черчесов хорошо работал в "Ференцвароше"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера "Ференцвароша".
Фото: Championat.com