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Полузащитник Александр Зуев может перейти в "Тобол"

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Бывший полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Зуев может перейти в казахстанский "Тобол" в текущее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, "Тобол" заинтересован в подписании Александра Зуева. Клуб из Казахстана хочет заполучить полузащитника в текущее трансферное окно. Отметим, что в настоящее время Александр является свободным агентом.

27-летний Зуев этим летом получил паспорт гражданина Казахстана и впервые был вызван в национальную команду страны. С 2003 года по 2005 он выступал в системе "Тобола". Последний клуб Александра – самарские "Крылья Советов". За "волжан" он играл с февраля по июнь нынешнего года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 900 тысяч евро.

Источник: Sports.ru Казахстан


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