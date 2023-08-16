Как сообщает источник, "Тобол" заинтересован в подписании Александра Зуева. Клуб из Казахстана хочет заполучить полузащитника в текущее трансферное окно. Отметим, что в настоящее время Александр является свободным агентом.
27-летний Зуев этим летом получил паспорт гражданина Казахстана и впервые был вызван в национальную команду страны. С 2003 года по 2005 он выступал в системе "Тобола". Последний клуб Александра – самарские "Крылья Советов". За "волжан" он играл с февраля по июнь нынешнего года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 900 тысяч евро.
Источник: Sports.ru Казахстан
Полузащитник Александр Зуев может перейти в "Тобол"
Бывший полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Зуев может перейти в казахстанский "Тобол" в текущее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"