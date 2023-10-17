"Да, мы действительно разговаривали с людьми из Москвы, но официального предложения к нам не поступало", — сказали в агентстве Eleven Management.
26-летний Кейперс выступает за бельгийскую команду с лета 2022 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в 15 матчах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Агенты форварда "Гента" Кейперса подтвердили, что вели переговоры с представителями "Спартака"
Представители форварда "Гента" Уго Кейперса заявили, что вели переговоры с представителями "Спартака", но официального предложения так и не последовало.
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