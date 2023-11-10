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Луческу: я закончил карьеру? Это вранье!

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Бывший наставник петербургского "Зенита" и киевского "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он завершил тренерскую карьеру.
Фото: Getty Images
– Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского "Динамо", но не из профессионального футбола. Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от "Шахтера". Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.

78-летний Мирча Луческу стал главным тренером киевского "Динамо" в июле 2020 года. 3 ноября после домашнего поражения от "Шахтера" (0:1) в рамках чемпионата Украины румынский специалист подал в отставку с поста главного тренера команды. Кроме того, Луческу объявил о завершении профессиональной тренерский работы.

Киевское "Динамо" после десяти туров чемпионата Украины имеет на своем счету 16 набранных очков. Бывшая команда Луческу занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

Динамо Киев Зенит Луческу
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