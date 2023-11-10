– Комментария на тему моей кандидатуры на пост главного тренера не будет. Может, в будущем. Да, я соскучился по тренерской работе, но мы работаем дальше в спокойном режиме и готовимся к следующему сезону. О том, что у меня какой-то конфликт с совладельцем клуба – ничего не знаю. Без комментариев, – цитирует Канчельскиса Sport24.
На прошлой неделе "Тобол" выиграл Кубок Казахстана. Позднее издание Metaratings сообщило о том, что у генерального директора Андрея Канчельскиса произошел конфликт с совладельцем костанайского клуба Алимжаном Калдияровым. Отмечалось, что разногласия могут привести к тому, что российский специалист лишится своей должности в "Тоболе". По информации источника, Канчельскис изъявлял желание стать главным тренером команды.
Канчельскис – о возможном увольнении из-за конфликта с совладельцем "Тобола": ничего не знаю
Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис ответил на просьбу прокомментировать информацию о возможном конфликте с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым.
Фото: ФК "Навбахор"