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Канчельскис – о возможном увольнении из-за конфликта с совладельцем "Тобола": ничего не знаю

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Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис ответил на просьбу прокомментировать информацию о возможном конфликте с совладельцем казахстанского клуба Алимжаном Калдияровым.
Фото: ФК "Навбахор"
– Комментария на тему моей кандидатуры на пост главного тренера не будет. Может, в будущем. Да, я соскучился по тренерской работе, но мы работаем дальше в спокойном режиме и готовимся к следующему сезону. О том, что у меня какой-то конфликт с совладельцем клуба – ничего не знаю. Без комментариев, – цитирует Канчельскиса Sport24.

На прошлой неделе "Тобол" выиграл Кубок Казахстана. Позднее издание Metaratings сообщило о том, что у генерального директора Андрея Канчельскиса произошел конфликт с совладельцем костанайского клуба Алимжаном Калдияровым. Отмечалось, что разногласия могут привести к тому, что российский специалист лишится своей должности в "Тоболе". По информации источника, Канчельскис изъявлял желание стать главным тренером команды.

Тобол Канчельскис
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