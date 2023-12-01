"Вообще у нас не показывают чемпионат Греции, а матчи Лиги конференций мы видим фрагментарно, но Магомед нашел свою команду. Это все, что слышится об его игре и игре ПАОКа. Он находится как раз на своем месте", — cказал Аршавин.
31-летний Оздоев стал игроком греческой команды в августе 2023 года. В 19 матчах за команду российский полузащитник забил четыре гола. Минувший сезон спортсмен провёл в составе турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк", а ранее четыре года играл за "Зенит". Его контракт с ПАОКом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: прямой эфир "Матч ТВ".
Аршавин — об Оздоеве в ПАОКе: Магомед нашел свою команду, находится на своем месте
Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о выступлении полузащитника Магомеда Оздоева в ПАОКе.
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