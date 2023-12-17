Насколько мне известно, "Аталанта" не планирует расставаться с Миранчуком этой зимой. Но варианты трансфера возможны и всё может произойти", - цитирует итальянского журналиста Metaratings.
Раннее агент игрока заявлял, что его клиент перейдет в другой клуб уже этой зимой. В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 10-ти матчах "Аталанты" во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами. Команда из Бергамо занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
"Аталанта" не планирует расставаться с Миранчуком этой зимой
Итальянский клуб не планирует продавать Миранчука в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Аталанта"