По сведениям источника, 54-летний специалист подпишет контракт с кыргызстанским клубом по схеме 1+1. В минувшем сезоне "Мурас Юнайтед" занял 5-е место в чемпионате Кыргызстана.
Ранее Андрей Канчельскис занимал пост главного тренера в "Уфе" и "Торпедо-ЗИЛе". Последним местом работы специалиста был казахстанский "Тобол", где Андрей Анатольевич был генеральным директором клуба.
Источник: Sport24
Sport24: Канчельскис подпишет контракт с "Мурас Юнайтед" в ближайшее время
Экс-полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в ближайшее время подпишет контракт с кыргызстанским клубом "Мурас Юнайтед".
Фото: "Матч ТВ"