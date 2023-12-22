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Sport24: Канчельскис подпишет контракт с "Мурас Юнайтед" в ближайшее время

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Экс-полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в ближайшее время подпишет контракт с кыргызстанским клубом "Мурас Юнайтед".
Фото: "Матч ТВ"
По сведениям источника, 54-летний специалист подпишет контракт с кыргызстанским клубом по схеме 1+1. В минувшем сезоне "Мурас Юнайтед" занял 5-е место в чемпионате Кыргызстана.

Ранее Андрей Канчельскис занимал пост главного тренера в "Уфе" и "Торпедо-ЗИЛе". Последним местом работы специалиста был казахстанский "Тобол", где Андрей Анатольевич был генеральным директором клуба.

Источник: Sport24

Канчельскис
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