- Тот период времени, когда Китай вливал огромные деньги в футбол, прошёл. То есть обычный чемпионат азиатской страны. Другое дело, что поедет в Шанхай, хороший город. Просто пожить, погулять. Больше от этого выиграет Дзюба, у которого теперь появился шанс после "Локомотива" продлить свою карьеру за границей, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что 52-летний экс-тренер сборной России, ЦСКА, казанского "Рубина", "Крыльев Советов", "Москвы", "Витесса", "Халл Сити" и других клубов Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа". 35-летний экс-нападающий сборной России Артём Дзюба выступает за московский "Локомотив" и принимает участие в некоторых медиапроектах Слуцкого, который за последний год принял участие в большом количестве юмористических шоу, в том числе эпатажных.
Селюк: от прихода Слуцкого в "Шанхай Шэньхуа" больше выиграет Дзюба
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа".
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