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Семшов: было бы неплохо, если бы Слуцкий после Китая вернулся в Россию

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов заявил о желании увидеть Леонида Слуцкого в РПЛ в будущем
Фото: Getty Images
"Для России Слуцкий — тренер с большой буквы. Было бы неплохо, если бы Слуцкий после Китая вернулся в РПЛ. Думаю, у Леонида Викторовича получится в новом клубе. В Китае достаточно дисциплинированные игроки, поэтому Слуцкому в этом плане будет легче воплотить все свои идеи", - цитирует экс-игрока "Динамо" и "Зенита" источник.

Сегодня стало известно, что экс-главный тренер сборной России продолжит тренерскую карьеру в "Шанхай Шэньхуа". Китайский клуб заявил о заключении контракта со Слуцким. Наставник приступит к своей новой работе с 1-го января будущего года. Помимо "Шеньхуа", тренерская карьера Слуцкого включает работу в Англии и Нидерландах, где он возглавлял "Халл" и "Витесс" соответственно.

Источник: "РБ Спорт"

Слуцкий Семшов Шанхай Шэньхуа
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