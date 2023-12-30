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Слуцкий - о том, будет ли он приглашать Дзюбу в Китай: у него все еще есть контракт с нынешним клубом, и он стареет

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Новый главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, будет ли он приглашать Дзюбу к себе в команду.
Фото: ТАСС
"Дзюба — мой очень хороший друг, но, вы знаете, у него все еще есть контракт с нынешним клубом, и он стареет", - цитирует Слуцкого Fengchi Live. Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что Слуцкий пригласит к себе Дзюбу при первой же возможности.

Напомним, что Леонид Слуцкий приступит к работе с "Шанхай Шэньхуа" с 1-го января будущего года. Российский специалист уже прилетел в Китай вместе с Василием Березуцким. Дзюба перешел в "Локомотив" свободным агентом в феврале 2023 года. Нападающий провел за "железнодорожников" в 2023 году 33 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. Ранее 35-летний россиянин выступал за "Зенит", "Спартак", "Ростов" и тульский "Арсенал". Интернет-портал Transfermakrt оценивает Дзюбу в 3 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Шанхай Шэньхуа Слуцкий Дзюба Локомотив
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