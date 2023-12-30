Слуцкий впервые обратился к фанатам "Шанхай Шэньхуа", который возглавил

Новый главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий обратился к болельщикам команды. Специалист прибыл в Китай, чтобы начать работу с командой.



Фото: "Чемпионат"

"Какие у меня первые слова болельщикам клуба? Я благодарен и счастлив, что получил возможность оказаться здесь. Я надеюсь, что вы будете поддерживать нас, ведь я немного нервничаю.



Работа здесь - большой вызов в моей карьере, это новый клуб и новая культура. "Шанхай Шэньхуа" - большой клуб, все это знают. Я сделаю всё, чтобы помочь "Шэньхуа" и китайскому футболу", - цитирует Слуцкого издание Sohu.