"Что касается привлечения российских игроков, то мне пока очень сложно говорить на эту тему. Клуб очень высокого профессионального уровня. В клубе есть спортивный департамент, и именно он, по большей части, будет принимать решения по новым футболистам и усилениям", - цитирует российского специалиста источник.
Леонид Слуцкий возглавит "Шанхай Шэньхуа" 1-го января 2024-го года и станет вторым российским тренером в истории клуба. Ранее, из россиян, командой руководил Валерий Непомнящий. Контракт экс-босса сборной России рассчитан на 1 год. В минувшем сезоне "Шэньхуа" занял пятое место в чемпионате Китая, набрав 52 очка в 30-ти турах китайской Суперлиги.
Источник: "Лига Ставок"
Слуцкий: решения по новым игрокам будет принимать спортивный департамент клуба
Новый главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий прокомментировал будущие трансферы своего нового клуба.
Фото: Instagram Леонида Слуцкого