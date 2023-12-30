Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
2 - 3 2 3
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
3 - 0 3 0
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
3 - 2 3 2
БёрнлиЗавершен
Кристал Пэлас
3 - 1 3 1
БрентфордЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
БолоньяЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
ЭмполиЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Верона
0 - 1 0 1
СалернитанаЗавершен

Слуцкий: решения по новым игрокам будет принимать спортивный департамент клуба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новый главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий прокомментировал будущие трансферы своего нового клуба.
Фото: Instagram Леонида Слуцкого
"Что касается привлечения российских игроков, то мне пока очень сложно говорить на эту тему. Клуб очень высокого профессионального уровня. В клубе есть спортивный департамент, и именно он, по большей части, будет принимать решения по новым футболистам и усилениям", - цитирует российского специалиста источник.

Леонид Слуцкий возглавит "Шанхай Шэньхуа" 1-го января 2024-го года и станет вторым российским тренером в истории клуба. Ранее, из россиян, командой руководил Валерий Непомнящий. Контракт экс-босса сборной России рассчитан на 1 год. В минувшем сезоне "Шэньхуа" занял пятое место в чемпионате Китая, набрав 52 очка в 30-ти турах китайской Суперлиги.

Источник: "Лига Ставок"

Слуцкий Шанхай Шэньхуа
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится