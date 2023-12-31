Немецкий сайт Transfermarkt, специализацией которого является оценка трансферной стоимости футболистов, назвал список самых дорогих футболистов из стран, ранее входивших в Советский Союз. Возглавил рейтинг экс-игрок "Рубина", выступающий ныне за "Наполи", Хвича Кварацхелия. Трансферная стоимость грузина, по оценке портала, составляет 80 миллионов евро - это почти вдвое больше чем у ближайшего преследователя. Экс-игрок "Уфы" и "Манчестер Сити", играющий за лондонский "Арсенал, Александр Зинченко оценен в 42 миллиона евро.
В Топ-5 также попал воспитанник ЦСКА и лидер "Монако" этого сезона Александр Головин (30 миллионов евро). Делит с Головиным 4-5 места партнер Хвичи по сборной Георгий Мамардашвили. Все остальные участники топа - украинцы: Мудрик, Миколенко, Довбик, Забарный, Трубин и Цыганков.
Источник: "Transfermarkt"
Transfermarkt: Хвича - самый дорогой игрок из бывшего СССР. В Топ-10 - 7 украинцев и 1 россиянин
Грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия возглавил список самых дорогих игроков из стран постсоветского пространства по итогам года.
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