Лунёв - о взятках в Азербайджане: здесь с этим прицелом, видимо, и тормозят, чтобы что-то в карман положили

Голкипер "Карабаха" Андрей Лунёв рассказал о работе сотрудников ГАИ в Азербайджане.

Фото: ФК "Карабах"

"Не знаю, как это [взятки] работает в России — у меня никогда не было таких случаев. А здесь с этим прицелом, видимо, и тормозят, чтобы что-то в карман положили. Но я даже не пытался что-то предлагать", - приводит слова Лунёва "РБ Спорт".



На данный момент Андрей Лунёв выступает за азербайджанский "Карабах", куда он перешел из немецкого "Байера" свободным агентом. В текущем сезоне голкипер принял участие в 15-ти матчах во всех турнирах, сохранив свои ворота "сухими" в семи встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Лунёва в 1 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.