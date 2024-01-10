Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга, представляющий на Кубке Африканских Наций сборную Габона, был вызван в дисциплинарный комитет CAF. Согласно данным расследования, проведенного федерацией футбола ДР Конго, Канга родился в 1985-м году (официально - 1-го сентября 1990-го) в Конго, а не в Габоне. А зовут футболиста Киаку-Киаку Киангана. Кроме того, мать футболиста, согласно расследованию, умерла в 1986-м году.
Гелор Канга выступал в "Ростове" с 2013-го по 2016-й год. Всего полузащитник провел в РПЛ 70 матчей, в которых забил 7 голов и записал на свой счет 13 голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
Экс-игрок "Ростова" Канга вызван в дисциплинарный комитет CAF. Его мать умерла в 1986-м, хотя он 1990-го г. р.
Экс-футболист "Ростова" Гелор Канга попал в скандал из-за возможной фальсификации возраста.
Фото: "Чемпионат"