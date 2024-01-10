"Такое могло быть. Но с развитием технологий и распространением компьютеров всё это практически сходит на нет. А так это везде возможно. В России то же самое говорили про Шапи Сулейманова. Но главное ведь, как человек играет, а не сколько ему лет", - заявил агент.
Ранее появилась информация, что экс-полузащитника "Ростова" Гелора Канга, представляющего сборную Габона на Кубке Африканских Наций вызвали в дисциплинарный комитет CAF. Игрока обвиняют в фальсификации документов, ложном возрасте, имени и стране рождения.
Канга провел за "Ростов" 80 матчей с 2013-го по 2016-й год. На его счету 8 мячей и 14 голевых передач.
Источник: "Metaratings"
Селюк - о подмене возраста Канга: главное - как человек играет, а не сколько ему лет
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал обвинения полузащитника сборной Габона Гелора Канга в "переписывании" возраста.
Фото: "СЭ"