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Селюк - о подмене возраста Канга: главное - как человек играет, а не сколько ему лет

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал обвинения полузащитника сборной Габона Гелора Канга в "переписывании" возраста.
Фото: "СЭ"
"Такое могло быть. Но с развитием технологий и распространением компьютеров всё это практически сходит на нет. А так это везде возможно. В России то же самое говорили про Шапи Сулейманова. Но главное ведь, как человек играет, а не сколько ему лет", - заявил агент.

Ранее появилась информация, что экс-полузащитника "Ростова" Гелора Канга, представляющего сборную Габона на Кубке Африканских Наций вызвали в дисциплинарный комитет CAF. Игрока обвиняют в фальсификации документов, ложном возрасте, имени и стране рождения.

Канга провел за "Ростов" 80 матчей с 2013-го по 2016-й год. На его счету 8 мячей и 14 голевых передач.

Источник: "Metaratings"

Канга Селюк
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