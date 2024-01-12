"В 1/8 финала с "ПСЖ" будет очень тяжело, но Арсен очень хочет сыграть против таких классных футболистов. Если говорить о том, кто из нас первым забьёт в Лиге чемпионов. Думаю, что Гладышев", - приводит слова Тюкавина "Чемпионат".
"Реал Сосьедад" занял первое место в группе Лиги чемпионов "D" с "Интером", "Бенфикой" и "РБ Зальцбургом". Французский "ПСЖ" расположился на второй строчке квартета "F" с "Боруссией", "Миланом" и "Ньюкаслом". Арсен Захарян принял участие в 19-ти матчах испанского клуба во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Команда российского полузащитника занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 19-ти сыгранных туров и отстает от "зоны Лиги чемпионов" на шесть очков.
Тюкавин: в 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" будет очень тяжело, но Захарян очень хочет сыграть
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реал Сосьедадом" и "ПСЖ".
Фото: ФК "Динамо"