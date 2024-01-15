Канчельскис: стажировка Мостового у меня? Что за бред? Я же не Фергюсон и не Капелло

Главный тренер киргизского "Мурас Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал Rusfootball.info о трансферных планах команды, а также опроверг информацию о том, что приглашал Александра Мостового в свой клуб на стажировку.

Фото: "СЭ"

- Работа у нас проходит хорошо. Сейчас тренируемся в Бишкеке. Потом поедем к знаменитому озеру Иссык-Куль и будем там готовиться. Там очень хорошие условия.



- Возможно ли появление в составе вашей команды бывших или нынешних игроков РПЛ?



- Мы ведем переговоры. Но не из премьер-лиги, потому что нам их будет тяжело вытащить. А вот по игрокам из Первой и Второй лиг будем вести переговоры сейчас. В Киргизии футболисты из России, Белоруссии и Армении не считаются легионерами. Так что смотрим, работаем.



- Вы вроде пригласили Александра Мостового к себе в "Мурас Юнайтед" на стажировку . Он ответил вам?



- Да что вы?! Смеетесь что ли? Смешно пишут порой СМИ. Заголовок вообще удивил. Пишите именно то, что я говорю. Не надо добавлять ничего. Я же передаю привет Александру. Всегда рад его видеть, и всегда ждем в гости.



- А на стажировке готовы его видеть?



- Ну о какой стажировке мы говорим? Я же не Фергюсон и не Капелло. Какая стажировка? Хватит смеяться и издеваться. Не было у нас разговоров. Если бы были, я бы вам сказал. Что за бред? Наверное, лучше поехать на стажировку в Испанию или Португалию, чем ко мне. Что такое пишут?!



Виктория Яковлева, Rusfootball.info