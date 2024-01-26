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Агент Селюк высказался о развитии МЛС: она скоро будет крутой лигой

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением относительно будущего американской лиги по футболу.
Фото: rotor-volgograd.ru
По словам Дмитрия Селюка, у МЛС есть потенциал для развития, туда постепенно поступает все больше денежных средств. Как сообщил агент, он видит, что для футболистов суммы в контрактах увеличиваются.

«Безусловно, МЛС сейчас очень серьезно развивается. Я думаю, что МЛС скоро будет крутой лигой», - передает слова Селюка «Спорт День за Днем».

Агент также отметил, что МЛС будет непросто конкурировать с бейсболом и другими традиционными для американцев видами спорта. Тем не мене, по словам Селюка, интерес к футболу в США растет.

Селюк МЛС
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