По словам Дмитрия Селюка, у МЛС есть потенциал для развития, туда постепенно поступает все больше денежных средств. Как сообщил агент, он видит, что для футболистов суммы в контрактах увеличиваются.
«Безусловно, МЛС сейчас очень серьезно развивается. Я думаю, что МЛС скоро будет крутой лигой», - передает слова Селюка «Спорт День за Днем».
Агент также отметил, что МЛС будет непросто конкурировать с бейсболом и другими традиционными для американцев видами спорта. Тем не мене, по словам Селюка, интерес к футболу в США растет.
Агент Селюк высказался о развитии МЛС: она скоро будет крутой лигой
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением относительно будущего американской лиги по футболу.
Фото: rotor-volgograd.ru