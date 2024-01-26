"Очень тяжело далось это решение. Я бы, может, и остался там, но я смотрел на лучший вариант. Давно чувствовал, что мне хочется обратно домой. Буду играть тут, сколько смогу, и закончу карьеру здесь", - цитирует Нобоа "СЭ".
Нобоа выступал в российском чемпионате с 2007 года. Полузащитник провел в РПЛ 366 игр, отметился 78-ю забитыми мячами и 52-мя результативными передачами. 38-летний эквадорец выступал за "Сочи", "Рубин", "Динамо", "Ростов" и "Зенит". Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро. Также Кристиан регулярно вызывался в национальную команду Эквадора, за которую он провел 83 матча и забил четыре мяча. Сегодня эквадорский полузащитник был представлен в качестве игрока "Эмелека" - Нобоа будет выступать в клубе под 16-м номером.
Нобоа: давно чувствовал, что мне хочется обратно домой
Экс-игрок "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал о своем уходе из российского клуба.
Фото: ФК "Сочи"