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Нобоа - о любимом тренере: отлично работалось со всеми, но больше всего мне дал Бердыев

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Экс-игрок "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о своем любимом наставнике.
Фото: ФК "Сочи"
"Все были очень хорошими, я поработал с Бердыевым, Семаком, Федотовым. Все они на сто процентов профессионалы. Помню Петреску! Каждый тренер для меня очень хорош. Отлично работалось со всеми, но больше всего мне дал Бердыев", - цитирует Нобоа "СЭ".

Нобоа выступал в "Рубине", "Сочи", "Динамо", "Ростове" и "Зените". Кристиан работал с Бердыев в "Рубине" и в "Сочи". Полузащитник провел 366 матчей в рамках российского чемпионата и отметился 78-ю забитыми мячами и 52-мя результативными передачами. В январе эквадорец перешел из "Сочи" в "Эмелек". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего игрока в 1 миллион евро. Южане после 18-ти сыгранных туров занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Нобоа Бердыев
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