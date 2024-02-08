Орлов: я надеюсь, что Слуцкий возвратится на тренерские рельсы

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о продолжении тренерской деятельности Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

Фото: "РИА Новости"

Популярный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о продолжении тренерской деятельности российского специалиста Леонида Слуцкого в составе клуба «Шанхай Шэньхуа».



По словам Орлова, сейчас Слуцкий там не один, вместе с ним работают Березуцкий и Яровинский, а также комментатор ожидает интересного матча между «Шанхай Шэньхуа» и питерским «Зентом», который состоится сегодня, 8 февраля, в рамках Кубка Равноправия.



« Конечно, это будет интересно, и я надеюсь, что в Слуцком все-таки возобладает любовь к профессии, и он возвратится на эти тренерские рельсы. Потому что он способен, он все равно тренер», - передает слова Орлова «РБ Спорт».