"При всем уважении к Леониду Слуцкому, если он чего-то добьется с этой командой, то его нужно в мадридский "Реал" отправлять. "Шанхай Шэньхуа" — это даже не уровень Первой лиги", - цитирует Радимова "Матч ТВ".
Леонид Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. Сегодня, 8-го февраля, китайский клуб проиграл "Зениту" в товарищеском матче со счетом 0:6. Ранее российский специалист работал в ЦСКА, "Крыльях Советов", сборной России и "Рубине". В сезоне-2021/2022 казанский клуб под руководством Слуцкого вылетел из РПЛ, а через полгода специалист был уволен.
Радимов: если Слуцкий чего-то добьется с "Шанхай Шэньхуа", то его нужно в мадридский "Реал" отправлять
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о главном тренере "Шанхай Шэньхуа" Леониде Слуцком.
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