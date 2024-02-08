Матчи Скрыть

Кубок Франции

Новости
Руан
22:45
МонакоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Славия СофияЗавершен
Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ШэньхуаЗавершен
Нижний Новгород
4 - 0 4 0
ТорпедоЗавершен
Динамо
4 - 1 4 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
УрартуЗавершен

Радимов: если Слуцкий чего-то добьется с "Шанхай Шэньхуа", то его нужно в мадридский "Реал" отправлять

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о главном тренере "Шанхай Шэньхуа" Леониде Слуцком.
Фото: GETTY IMAGES
"При всем уважении к Леониду Слуцкому, если он чего-то добьется с этой командой, то его нужно в мадридский "Реал" отправлять. "Шанхай Шэньхуа" — это даже не уровень Первой лиги", - цитирует Радимова "Матч ТВ".

Леонид Слуцкий возглавил "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. Сегодня, 8-го февраля, китайский клуб проиграл "Зениту" в товарищеском матче со счетом 0:6. Ранее российский специалист работал в ЦСКА, "Крыльях Советов", сборной России и "Рубине". В сезоне-2021/2022 казанский клуб под руководством Слуцкого вылетел из РПЛ, а через полгода специалист был уволен.

Радимов Слуцкий Шанхай Шэньхуа
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится