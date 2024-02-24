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Кафанов - о Лодыгине: он входит в список кандидатов в сборную России

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафнов высказался о голкипере греческого "Панатинаикоса" Юрие Лодыгине.
Фото: GETTY IMAGES
"Конечно, мне интересна судьба Юры Лодыгина ещё с периода в "Зените", это всё было на моих глазах. Очень рад, что он снова начал играть в основе. Хотелось бы, чтобы Юра так же и продолжал. Он тоже входит в список кандидатов в сборную России", - цитирует Кафанова "Чемпионат".

В текущем сезоне Лодыгин провел за греческий "Панатинаикос" 13 матчей, пропустил 7 мячей и 8 раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего вратаря в 400 тысяч евро. Юрий дебютировал в сборной России в 2013 году и провел за команду 11 матчей. Напомним, что в марте команда Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи: 21-го марта со сборной Сербии и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут в Москве на стадионе "Динамо".

Кафанов Сборная России Лодыгин Панатинаикос
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