"Наверное, это завершение его карьеры футболиста. Но, возможно, это будет толчком для его тренерской карьеры. Важно, что он знает руководителей, тренера. У этой команды прекрасная база, школа. Мне кажется, ему будет интересно. Тем более они выступают на международной арене", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Сегодня, 27-го февраля стало известно, что экс-игрок московского "Спартака" Денис Глушаков присоединился к армянскому "Урарту". Полузащитник будет выступать под восьмым номером, а главным тренером клуба является бывший наставник "красно-белых" Дмитрий Гунько. Денис принимал участие в зимних сборах "Ростова" и даже привлекался к товарищеским матчам южан, однако не убедил своими выступлениями тренерский штаб и было принято решение не подписывать контракт с игроком.
Семин - о переходе Глушакова в "Урарту": возможно, это будет толчком для его тренерской карьеры
Российский специалист Юрий Семин высказался о переходе Дениса Глушакова в "Урарту".
Фото: ФК "Урарту"