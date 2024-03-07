- Моё мнение: это решение президента, но тренер на моем примере решил показать, каким может быть жёстким и что он может убрать так любого. Потом ещё и команде подтвердил, что это его решение. Самый тяжелый удар - по моей репутации, потому что у всех команд, которые хотят меня подписать, возникает вопрос: почему это убрали одного меня посередине сезона? Можно сколько угодно им объяснять, но факт остается фактом, - передаёт слова Могилевца Sport24.
31-летний полузащитник Павел Могилевец в июле 2023 года подписал контракт с армянским "Урарту", главным тренером которого является экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Гунько. 4 ноября 2023 года футболист объявил в своих социальных сетях, что клуб разорвал с ним контракт. В составе "Урарту" Могилевец провёл 12 матчей во всех турнирах без результативных действий с суммарным игровым временем 517 минут.
Ранее воспитанник клубной академии "Зенита" выступал за сине-бело-голубых, казанский "Рубин", "Ростов", "Химки", "Нижний Новгород" и узбекский "Бунёдкор".
Могилевец - о разрыве с "Урарту": думаю, это решение президента, но Гунько решил показать, каким может быть жёстким
Экс-полузащитник "Зенита", "Ростова" и "Рубина" Павел Могилевец высказал мнение о разрыве контракта с ним со стороны армянского "Урарту".
Фото: ФК "Зенит"