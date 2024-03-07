Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
БайерНе начат
Спарта
20:45
ЛиверпульНе начат
Рома
20:45
БрайтонНе начат
Фрайбург
23:00
Вест ХэмНе начат
Бенфика
23:00
РейнджерсНе начат
Милан
23:00
СлавияНе начат
Марсель
23:00
ВильярреалНе начат

Лига конференций УЕФА

Мольде
20:45
БрюггеНе начат
Аякс
20:45
Астон ВиллаНе начат
Олимпиакос
20:45
МаккабиНе начат
Штурм Грац
20:45
ЛилльНе начат
Динамо Загреб
23:00
ПАОКНе начат
Серветт
23:00
Виктория ПНе начат
Маккаби Хайфа
23:00
ФиорентинаНе начат
Юнион
23:00
ФенербахчеНе начат

Могилевец - о разрыве с "Урарту": думаю, это решение президента, но Гунько решил показать, каким может быть жёстким

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Зенита", "Ростова" и "Рубина" Павел Могилевец высказал мнение о разрыве контракта с ним со стороны армянского "Урарту".
Фото: ФК "Зенит"
- Моё мнение: это решение президента, но тренер на моем примере решил показать, каким может быть жёстким и что он может убрать так любого. Потом ещё и команде подтвердил, что это его решение. Самый тяжелый удар - по моей репутации, потому что у всех команд, которые хотят меня подписать, возникает вопрос: почему это убрали одного меня посередине сезона? Можно сколько угодно им объяснять, но факт остается фактом, - передаёт слова Могилевца Sport24.

31-летний полузащитник Павел Могилевец в июле 2023 года подписал контракт с армянским "Урарту", главным тренером которого является экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Гунько. 4 ноября 2023 года футболист объявил в своих социальных сетях, что клуб разорвал с ним контракт. В составе "Урарту" Могилевец провёл 12 матчей во всех турнирах без результативных действий с суммарным игровым временем 517 минут.

Ранее воспитанник клубной академии "Зенита" выступал за сине-бело-голубых, казанский "Рубин", "Ростов", "Химки", "Нижний Новгород" и узбекский "Бунёдкор".

Урарту Могилевец Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится