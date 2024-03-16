"Даниил все еще травмирован. Он вернется на следующей неделе", - приводит слова агента "СЭ".
Напомним, ранее левый фланговый форвард "Маккаби" из Хайфы Даниил Лесовой пропустил матч 25-го тура чемпионата Израиля против "Маккаби" из Бней-Рейны и ответную встречу Лиги конференций против "Фиорентины".
Игра в рамках 26-го тура израильского чемпионата, в котором "Маккаби" примет на своем поле "Хапоэль" из Тель-Авива, состоится в воскресенье, 17 марта.
Лесовой провел за команду из Хайфы 7 матчей и пока не отличился результативными действиями.
Лесовой не примет участия в матче 26-го тура чемпионата Израиля против "Хапоэля"
Агент вингера "Маккаби" Хайфа Даниила Лесового Шахар Гринберг поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента.
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