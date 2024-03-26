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Мостовой: Азербайджан ничего не добивался и с приходом Черчесова может чего-то добиться или зацепиться за что-то

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.
Фото: РФС
"Ещё неделю назад Черчесов был одним из претендентов на пост главного тренера "Спартака". Азербайджан никогда ничего не добивался и с приходом Станислава может чего-то добиться или зацепиться за что-то, как Грузия сейчас борется за выход на Евро-2024", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Сегодня, 26-го марта в СМИ появилась информация о том, что Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана. Ранее сообщалось, что российский специалист может заменить на посту главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Ранее Черчесов работал в "Динамо", "Спартаке", "Амкаре", "Легии" и сборной России. Последним местом работы 60-летнего тренера является венгерский "Ференцварош", откуда он был уволен в июле 2023 года.

Александр Мостовой Станислав Черчесов Сборная Азербайджана
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