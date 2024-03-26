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Гол экс-вингера "Динамо" Черных помог Литве обыграть Гибралтар в Лиге Наций

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Сборная Литвы одержала победу в домашнем матче Лиги Наций против сборной Гибралтара.
Фото: Global Look Press
Стыковой матч Лиги Наций между Литвой и Гибралтаром завершился минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче забил экс-вингер московского "Динамо" и "Оренбурга" Федор Черных. Напомним, первый матч между командами завершился с тем же счетом в пользу Литвы.

Таким образом, сборная Литвы завоевала право продолжить выступления в Лиге C в следующем розыгрыше Лиги Наций. Напомним, обе сборные набрали по 1 очку в 6-ти матчах прошлого группового этапа Лиги Наций. В квартете с Гибралтаром были сборные Грузии, Болгарии и Северной Македонии. Соперниками Литвы по группе были Турция, Люксембург и Фарерские острова.

Литва - Гибралтар 1 - 0

Лига Наций

Лига С. Плей-офф за право остаться. Ответный матч

Первый матч - 1:0

Гол: Черных, 50.

Литва: Зубас, Лекятас, Ширвис, Уткус, Ласицкас, Новиковас, Сливка, Гинейтис, Черных, Паулаускас, Кучис.

Гибралтар: Банда, Сарджент, Бернарду Лопеш, Бритто, Эннесли, Оливеро, Уокер, Де Харо, Ронан, Хартман, Де Барр.

Предупреждения: Уткус, 8.

Сборная Литвы Сборная Гибралтара Черных
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