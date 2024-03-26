Стыковой матч Лиги Наций между Литвой и Гибралтаром завершился минимальной победой хозяев. Единственный гол в матче забил экс-вингер московского "Динамо" и "Оренбурга" Федор Черных. Напомним, первый матч между командами завершился с тем же счетом в пользу Литвы.
Таким образом, сборная Литвы завоевала право продолжить выступления в Лиге C в следующем розыгрыше Лиги Наций. Напомним, обе сборные набрали по 1 очку в 6-ти матчах прошлого группового этапа Лиги Наций. В квартете с Гибралтаром были сборные Грузии, Болгарии и Северной Македонии. Соперниками Литвы по группе были Турция, Люксембург и Фарерские острова.
Литва - Гибралтар 1 - 0
Лига Наций
Лига С. Плей-офф за право остаться. Ответный матч
Первый матч - 1:0
Гол: Черных, 50.
Литва: Зубас, Лекятас, Ширвис, Уткус, Ласицкас, Новиковас, Сливка, Гинейтис, Черных, Паулаускас, Кучис.
Гибралтар: Банда, Сарджент, Бернарду Лопеш, Бритто, Эннесли, Оливеро, Уокер, Де Харо, Ронан, Хартман, Де Барр.
Предупреждения: Уткус, 8.
Гол экс-вингера "Динамо" Черных помог Литве обыграть Гибралтар в Лиге Наций
Сборная Литвы одержала победу в домашнем матче Лиги Наций против сборной Гибралтара.
Фото: Global Look Press