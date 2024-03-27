"Пока Даниил не восстановился", - приводит "РБ Спорт" слова агента.
Даниил Лесовой перебрался в "Маккаби" из Хайфы минувшим летом на правах аренды до конца нынешнего сезона. Права на 26-летнего вингера принадлежат московскому "Динамо". Напомним, футболист получил травму и пропустил последние матчи израильской команды. Ранее сообщалось, что игрок должен был вернуться в строй после мартовского международного перерыва на матчи сборных.
Лесовой принял участие в 7 играх за "Маккаби" и пока не отметился голевыми действиями.
Агент: Лесовой пока не восстановился
Агент вингера "Маккаби" Хайфа Даниила Лесового Шахар Гринберг поделился информацией о состоянии здоровья игрока.
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