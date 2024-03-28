"Сборная Грузии сделала огромный шаг, они молодцы. Я думаю, Хвича будет одной из звезд на Евро-2024. Это большой игрок", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Сборная Грузии одержала победу над Грецией в финале стыковых матче (0:0, 4:2 - пен.) и вышла на Евро-2024. Турнир состоится этим летом в Германии, Грузия сыграет в группе с Португалией, Турцией и Чехией. Всего в турнире примут участие 24 национальные сборные. Победителем прошлого чемпионата Европы стала сборная Италии, которая обыграла в финальном матче Англию (1:1, 3:2 - пен.)
Каррера: думаю, Кварацхелия будет одной из звезд на Евро-2024 - это большой игрок
Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал выход сборной Грузии на Евро-2024.
Фото: Global Look Press