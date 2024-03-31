– Сейчас можно точно говорить, что выбор “Карабаха” себя оправдал. Можно было принять какое-то предложение от клуба РПЛ, но мы все сделали правильно.
Напомним, Андрей Лунев прошлым летом покинул немецкий “Байер”. По сведениям СМИ, российский вратарь имел ряд предложений в РПЛ. Но он на правах свободного агента перешел в “Карабах”. Действующее трудовое соглашение Андрея с клубом из Азербайджана истекает в конце сезона. Отметим, что вместе с “Карабахом” Лунев в этом сезоне досрочно выиграл чемпионат Азербайджана.
Источник: “РБ Спорт”
Агент Лунева: можно точно говорить, что выбор “Карабаха” себя оправдал
Антон Смирнов, агент вратаря “Карабаха” Андрея Лунева, считает, что переход российского игрока в клуб из Азербайджана себя оправдал.
Фото: Getty Images