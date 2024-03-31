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Агент Лунева: можно точно говорить, что выбор “Карабаха” себя оправдал

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Антон Смирнов, агент вратаря “Карабаха” Андрея Лунева, считает, что переход российского игрока в клуб из Азербайджана себя оправдал.
Фото: Getty Images
– Сейчас можно точно говорить, что выбор “Карабаха” себя оправдал. Можно было принять какое-то предложение от клуба РПЛ, но мы все сделали правильно.

Напомним, Андрей Лунев прошлым летом покинул немецкий “Байер”. По сведениям СМИ, российский вратарь имел ряд предложений в РПЛ. Но он на правах свободного агента перешел в “Карабах”. Действующее трудовое соглашение Андрея с клубом из Азербайджана истекает в конце сезона. Отметим, что вместе с “Карабахом” Лунев в этом сезоне досрочно выиграл чемпионат Азербайджана.

Источник: “РБ Спорт”

Андрей Лунев Карабах
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