"Команда, в которой начал работать Слуцкий, была середняком в прошлом сезоне, а сейчас лидирует. Это говорит о том, что тренер нашёл правильные решения по составу и по организации игры. Слуцкий – это тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна, чтобы перезагрузиться и со свежими силами, может быть, вернуться", - цитирует Непомнящего Metaratings.
Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. После десяти сыгранных туров команда занимает первое место в турнирной таблице китайского чемпионата и имеет в своем активе 26 очков. Ранее клуб одержал победу в матче за Суперкубок страны. Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский "Рубин", с которым специалист вылетел в Первую Лигу и позже был отправлен в отставку.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба может перейти в клуб Леонида Слуцкого по окончании текущего сезона, так как руководство не заинтересовано в продлении контракта с форвардом.
Непомнящий: Слуцкий - это тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о главном тренере "Шанхай Шэньхуа" Леониде Слуцком.
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