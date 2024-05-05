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Непомнящий: Слуцкий - это тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна

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Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о главном тренере "Шанхай Шэньхуа" Леониде Слуцком.
Фото: GETTY IMAGES
"Команда, в которой начал работать Слуцкий, была середняком в прошлом сезоне, а сейчас лидирует. Это говорит о том, что тренер нашёл правильные решения по составу и по организации игры. Слуцкий – это тренер высшего уровня. Его работа в Китае полезна, чтобы перезагрузиться и со свежими силами, может быть, вернуться", - цитирует Непомнящего Metaratings.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. После десяти сыгранных туров команда занимает первое место в турнирной таблице китайского чемпионата и имеет в своем активе 26 очков. Ранее клуб одержал победу в матче за Суперкубок страны. Последним местом работы Леонида Слуцкого был казанский "Рубин", с которым специалист вылетел в Первую Лигу и позже был отправлен в отставку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба может перейти в клуб Леонида Слуцкого по окончании текущего сезона, так как руководство не заинтересовано в продлении контракта с форвардом.

Валерий Непомнящий Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа
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