"Сейчас концентрация только на концовке сезона. Какие?то решения о своём будущем буду принимать в конце сезона. Предлагает ли руководство "Карабаха" новый контракт? Да, мы находимся в процессе обсуждения. Процесс идёт", - цитирует Лунёва "Матч ТВ".
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Андрей Лунёв может перейти в московское "Динамо" в летнее трансферное окно. В текущем сезоне голкипер провёл за азербайджанский "Карабах" 32 матча, в которых пропустил 40 мячей и 10 раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего голкипера в один миллион евро, контракт игрока с клубом истекает по окончании текущего сезона. Лунёв принимал участие в мартовских сборах национальной сборной России.
Андрей Лунев рассказал, что "Карабах" предложил ему новый контракт
Российский голкипер "Карабаха" Андрей Лунёв признался, что азербайджанский клуб предложил ему новый контракт.
Фото: ФК "Карабах"