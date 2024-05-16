Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Ленинградец
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Кубань2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
Бетис1 тайм
Альмерия
22:30
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ВаленсияНе начат

Андрей Лунев рассказал, что "Карабах" предложил ему новый контракт

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский голкипер "Карабаха" Андрей Лунёв признался, что азербайджанский клуб предложил ему новый контракт.
Фото: ФК "Карабах"
"Сейчас концентрация только на концовке сезона. Какие?то решения о своём будущем буду принимать в конце сезона. Предлагает ли руководство "Карабаха" новый контракт? Да, мы находимся в процессе обсуждения. Процесс идёт", - цитирует Лунёва "Матч ТВ".

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Андрей Лунёв может перейти в московское "Динамо" в летнее трансферное окно. В текущем сезоне голкипер провёл за азербайджанский "Карабах" 32 матча, в которых пропустил 40 мячей и 10 раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего голкипера в один миллион евро, контракт игрока с клубом истекает по окончании текущего сезона. Лунёв принимал участие в мартовских сборах национальной сборной России.

Карабах Андрей Лунев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится