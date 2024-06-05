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Источник: Гильермо Абаскаль возглавил вылетевшую из Ла Лиги "Гранаду"

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Уволенный из московского "Спартака" испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил "Гранаду", вылетевшую из Ла Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
Как пишет испанская газета Granada En Juego, официально Абаскаля представят в качестве главного тренера после 10 июня. Сообщается, что перед молодым тренером поставлена задача возвращения клуба в Ла Лигу.

В минувшем сезоне "Гранада" заняло последнее 20-е место и вылетела в Сегунду. Гильермо Абаскаль ранее возглавлял московский "Спартак", из которого его уволили в апреле этого года из-за ряда неудачных игр. В последнем матче испанец проиграл аутсайдеру российского чемпионата "Сочи".

"Евро-Футбол"

Гильермо Абаскаль Гранада
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